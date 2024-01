Sinner come modello per i più giovani | il pediatra | “Impegno | dedizione e volontà | giusto educare alla libertà | ma dentro i limiti”

«Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te ...Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a ...Osservando l’analisi in trend per interazioni, se da un lato si osserva come il conversato sugli “Australian Open” sia sempre stato presente sui social dal 7 gennaio in poi; Sinner diventa ...Roma - Sanremo chiama Jannik Sinner: a rivolgere l'invito ufficiale al super tennista ...Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo ...