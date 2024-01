Sinner come modello per i più giovani | il pediatra | “Impegno | dedizione e volontà Giusto educare alla libertà | ma dentro i limiti”

La Sinnermania è esplosa, come immaginabile, in tutto il mondo ...fino all’inizio del 2023, Sinner aveva battuto uno dei Top 5 della classifica ATP in una sola occasione su 16 tentativi. Oggi le ...ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno", queste le parole pronunciate in una story pubblicata su Instagram.così come nel biennio 2015-2016. Djokovic ha raggiunto quota dieci proprio lo scorso anno, superando il greco Stefanos Tsitsipas in finale. Il 2004 invece è stato l’anno di Roger Federer, un modello ...