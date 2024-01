Sinner | “Coi miei genitori sto recuperando il tempo perduto Sanremo? Io non ci andrei”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Sono andato via di casa a 13 anni, costretto a crescere velocemente: ho imparato da solo a fare la lavanderia, a cucinare, a fare la spesa. Per un genitore lasciare andare un figlio così presto non è facile. Ci siamo persi molte cose che sto cercando di recuperare con mio papà, che ogni tanto mi accompagna ai tornei. Ma l’adolescenza è persa”. Parola di Jannik. Reduce da poche ore dalla storica vittoria agli Australian Open, il campione di tennis parla del suo rapporto con ie assicura che, dopo questo successo, nulla cambierà nella sua vita: priorità sempre alla racchetta. Il 22enne altoatesino, che ha già scritto la storia del tennis italiano, ieri ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia nel discorso post-match sul campo di Melbourne: “Vorrei che tutti avessero deicome quelli che ho avuto io, mi hanno ...

Jannik Sinner ha fatto quel passo in più che in tanti, tantissimi si aspettavano. Sarà finale degli Australian Open per lui contro uno tra il russo ... (oasport)

L'azzurro è stato inquadrato dalle telecamere nel corso del match del Wanda Metropolitano tra i biancorossi e il Valencia, vinto dalla sua nuova squadra coi gol di Samuel Lino e Memphis Depay.Da Jannik Sinner che trionfa in una finale indimenticabile ad Aryna Sabalenka che vince col sigaro in bocca; dallo schiaffo morale al regno di Djokovic alla favola della qualificata ucraina Yastremska ...La domenica sera del Franchi ha portato un desolante 0-1 contro l'Inter, altro boccone amaro del 2024 per la Fiorentina. La squadra di Italiano non ha ancora vinto una partita nel nuovo anno, ...