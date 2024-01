Sinner | chi dorme non piglia follower | notte da leoni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024), è successo tutto all’improvviso ancor prima della finale contro Medvedev a Melbourne: numeri da prestigiatore. Provate a fare il suo nome in giro. Scoprite, molto probabilmente, che anche chi non segue il tennis sa, oramai, chi sia quel tanto decantato Jannikdi cui si parla in ogni dove. In tv e sui social network, sulla stampa nazionale e su quella internazionale. Impossibile trovare qualcuno che non lo abbia mai sentito nominare, essendo lui sulla bocca di tutti.(LaPresse) – ilveggente.itC’era molto interesse, intorno alla sua figura, già in tempi non sospetti. Quando, però, ha trascinato il battaglione azzurro in quel di Malaga, restituendo all’Italia la tanto attesa Coppa Davis, qualcosa è cambiato. Il giovane altoatesino dai ricci rossi e ribelli è diventato, in quel preciso istante, una sorta di eroe ...