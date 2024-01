Sinner | arriva l’invito ufficiale di Amadeus a Sanremo | “Jannik | non devi ballare o cantare Vieni a prenderti una meritata standing ovation”

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è (giustamente) sulla bocca di tutti in questo momento nel Bel Paese. L’azzurro, che ha trionfato agli Australian Open e giovedì sarà al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella insieme al resto della squadra di Coppa Davis, è diventato ben presto un’icona in Italia. E una logica conseguenza potrebbe essere la sua presenza da ospite al Festival diin programma la prossima settimana.in una dichiarazione rilasciata nelle ultime ore ha ammesso di non sentirsi troppo a suo agio, ma ci ha pensato direttamente il direttore artistico e conduttorea invitarlo pubblicamente questa mattina. “si ama,si ama, questo messaggio è per te, sono qui per farti pubblicamente ...

Giornata di vigilia per Jannik Sinner , che domenica 28 gennaio scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare Daniil Medvedev nella ... (oasport)

Jannik Sinner ha scritto la storia dello sport italiano conquistando gli Australian Open 2024. Il classe 2001 è divenuto il terzo tennista dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Pannata a vincere un Grande ...Osservando l’analisi in trend per interazioni, se da un lato si osserva come il conversato sugli “Australian Open” sia sempre stato presente sui social dal 7 gennaio in poi; Sinner diventa ...Papa Francesco, ricevendo in udienza in Vaticano una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona ha espresso i suoi complimenti all'Italia per ...