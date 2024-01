Sinner a Sanremo | la risposta del tennista | le parole

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Emergono nuove notizie circa la vociferata apparizione di Jannikal Festival di2024. A rispondere alle indiscrezioni, lo stesso. Ridonda ancora nelle case e nei salotti di milioni di italiani l’ultimo colpo di racchetta ad opera di Jannik, che ha conferito alaltoatesino la vittoria nella categoria singola degli Australian Open dopo una finale thriller contro Daniil Medvedev. Il tirolese è infatti riuscito a coronare la perfezione del proprio torneo in Australia con una rimonta storica da 0-2 a 3-2, in grado di riportare uno titolo Slam nella categoria singolo fra i confini italiani dopo ben 46 anni. Raggiunto nell’olimpo il trionfo al Roland Garros di Adriano Panatta per, ora pronto a lavorare a testa bassa proprio per confermarsi al ...

Con queste parole al Corriere della Sera, nel post-finale degli Australian Open, Jannik Sinner aveva gelato Amadeus e le sue ...pubblicamente e ufficialmente l’invito al Festival di Sanremo», dice ...Di Redazione Sport Il conduttore: «Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque serate. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito ...Jannik Sinner non prenderà parte la prossima settimana al torneo ...4 del mondo tra i protagonisti al teatro Ariston in una delle serate del Festival di Sanremo Non resta che attendere novità in ...