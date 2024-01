Sinner a Sanremo | decisione presa | adesso è ufficiale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024), ecco cosa ha deciso di fare il tennista altoatesino relativamente all’invito avanzato da Amadeus: è. C’è chi farebbe carte false, per finire in tv in prima serata. C’è chi aspetta invano un invito per anni. E poi c’è Jannik, che detesta stare sotto i riflettori e che non è per niente a suo agio quando un operatore gli punta addosso una telecamera. È più forte di lui: non gli è mai piaciuto e mai, probabilmente, gli piacerà. Neancheche, per forza di cose, è al centro dell’attenzione ovunque, a tutte le latitudini.(LaPresse) – ilveggente.itIl neo campione Slam – però, che bella sensazione scriverlo! – continuerà ad essere per sempre il ragazzino timido e un po’ impacciato che faceva fatica, fino a qualche tempo fa, a mettere insieme due parole. Non perché non ...