Sinner | a RTL 102 5 parla in sindaco di Sesto Pusteria | Gioia inarrestabile Attendiamo il suo ritorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A RTL 102.5, nel corso di Non Stop News, interviene Thomas Summerer, ildel paese di. “Abbiamo guardato in compagnia la partita. Rimonta epica,ha vinto ed è stata una. Siamo orgogliosi, ma non dimentichiamo la tragedia di due settimane fa a causa di un incidente stradale nel nostro territorio”, dice ilThomas Summerer. “Il nostro campione è stato eccezionale, un orgoglio incredibile. La tristezza e il dolore per quell’incidente di qualche settimana fa è ancora molto forte e presente”, continua. “Quandotornerà festeggeremo. Ci sono varie idee e pensieri, parleremo cone con il suo management. Certamente lo sport, il tennis e ...

Il Sindaco di Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. A RTL 102.5, nel corso di Non ...Der erste Grand-Slam-Titel in Melbourne soll nicht sein letzter gewesen sein. Jannik Sinner gehört die Zukunft im Tennis. Diesen Druck sieht er als etwas Positives. Nach dem ersten Grand-Slam-Titel ...Esou huet missten de fënneften an decisive Saz gespillt ginn. Och am leschte Saz war de Sinner (ATP-4) dominant an huet dëse mat 6:3 géint d'Nummer 3 op der Welt fir sech decidéiert. Et ass deen ...