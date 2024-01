Sicurezza stradale Roma – Bonessio | “Bene la campagna di sensibilizzazione | ma bisogna fare di più”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Sensibilizzare al rispetto delle regole è sempre il modo più giusto per indurci a essere corretti cittadini e attuare pratiche di buona cittadinanza soprattutto quando si parla di incolumità pubblica. Per questo accolgo molto positivamente la nuovadi comunicazione del Comune disullaper portare chi guida a prestare maggiore attenzione soprattutto alle fasce deboli della mobilità cittadina come pedoni e ciclisti. Oltre alle campagne di prevenzioneperò continuare a lavorare per mettere inle strade attraverso lavori di manutenzione della segnaletica, sia orizzontale che verticale; realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati e rialzati; diffusione delle zone 30 e delle strade scolastiche a traffico limitato, nonché prevedere ...