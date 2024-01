“Sicurezza stradale | Italia in ritardo di decenni | autovelox e dossi per ridurre la velocità” Alternative? Esistono ma il ministero non le sblocca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La vicenda degliabbattuti in varie zone del Nordda “Fleximan” ha scatenato il dibattito. Nonostante il procuratore di Treviso, Marco Martani, aveva dichiarato nei giorni scorsi che il sostegno social per l’autore degli abbattimenti poteva configurare l’apologia di reato, c’è chi ancora solidarizza con Fleximan. Addirittura alcuni sindaci – come la prima cittadina di Villanona, Sarah Gaiani – mostrano cedimenti dichiarando che l’abbattuto nel loro territorio probabilmente non verrà reinstallato: “Dobbiamo tenere conto anche del dissenso delle persone, se c’è chi arriva a tanto non possiamo ignorarlo“, ha detto Gaiani al Corriere del Veneto. Come se – fanno presente in tanti – lapossa essere barattata con il “dissenso delle persone”. Ma in molti puntano ...