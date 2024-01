Shoah | medaglie d’onore | Il ricordo dei deportati non dovrà mai sbiadirsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quarantaquattro storie diverse, ma legate da un unico, indistruttibile, filo rosso. Quantaquattro nomi, altrettante "". Ognuna di queste consegnata ai familiari deied ex internati nei lager nazisti, per non dimenticare "coloro che hanno vissuto sulla propria pelle questa catastrofe". Così la cerimonia per il Giorno della Memoria – tenutasi ieri mattina in Accademia Militare e alla presenza delle massime autorità provinciali, civili e militari, tra cui il comandante Davide Scalabrin – ha "acceso" i ricordi su una delle pagine più tristi della storia dell’umanità. "L’opposto dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza – ha ricordato ieri il prefetto Alessandra Camporota –. Sono passati tanti anni da quando si aprirono i cancelli di Auschwitz, ma ilnon deve e non ...