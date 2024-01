“SHE’S A WOMAN” | l’8 marzo esce il libro di Ezio Guaitamacchi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “”– Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica”(Rizzoli Lizard), ildil’8Dall’8sarà in libreria e negli store digitali “– Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica” (Rizzoli Lizard), il nuovodello scrittore e giornalista musicalecon la prefazione di GIANNA NANNINI. In “”,racconta le storie di 33 (come i giri di un vinile) tra le più iconiche regine della musica, donne piene di coraggio, orgoglio e coscienza politica, che hanno saputo ...