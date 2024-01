Sgarbi infuriato con l’inviato di Report | “Se muori sono contento | tiro fuori l’uccello”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nuovo infuocato capitolo dello scontro tra Vittorio. L’argomento che scatena la furia del sottosegretario alla Cultura del governo Meloni è sempre quello dei presunti quadri rubati e contraffatti in suo possesso. Di fronte alle domande insistenti deldella trasmissione condotta su Rai 3 da Sigfrido Ranucci,stavolta non si tiene e comincia ad inveire contro il suo interlocutore utilizzando termini quasi irripetibili.Leggi anche:deve 700mila euro al Fisco: “Il Giardino delle Fate” comprato dalla compagna per aggirare le tasse Il video dello sfogo dicontro“Se lei fa un incidente e muore io. Non rompa le pa*** a me, faccia di me***. Si tolga dai cogli***. – ...