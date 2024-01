Sfregiato il murales dei Simpson deportati Accuse contro un noto writer milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 – Avrebbe un nome uno dei vandali che hannoilal Memoriale della Shoah a Milano. Almeno secondo quando sostiene lo staff dell’autore dell’opera, aleXsandro Palombo, riportato in una nota del magazine d'arte ARTUU. La denuncia “La vergognosa vandalizzazione – spiegano- avveniva di mattina a neanche 24 ore di distanza da quella precedente con cui qualcuno aveva già cancellato con pennarello nero le stelle di David e poi aveva fatto uno scarabocchio sull'intera opera con un tratto ben piazzato e ben delineato, in stile. La firma Dumbo invece è stata apposta la mattina, anche essa fatta con pennarello nero in stile.” Gli occhi di Margeerano stati coperti con la Tag DUMBO. "Vandalizzare un'opera in memoria ...