‘Sexy Beast’ | il prequel su Paramount+ tra gli anni ’90 e «lo spazio per la non imitazione»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel 2000 arrivava nelle sale Sexy Beast – L’ultimo colpo della Bestia, primo lungometraggio diretto da Jonathan Glazer già diventato cult. L’universo di Gal Dove e Don Logan (interpretati nel film rispettivamente da Ray Winstone e Ben Kingsley) torna a rivivere sudal 25 gennaio con una serie: nel cast James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Greene a cui è toccato l’arduo compito di riportare in vita personaggi già iconici, raccontandone tuttavia le origini. La serie è infatti ambientata nel 1992: Gal e Don incontrano per la prima volta Teddy Bass (qui interpretato da Stephen Moyer), nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale. «Ho ricevuto un piccolo seme sull’idea delle origini di Teddy. – ci dice Stephen Moyer – Non vi dirò cosa fosse, ma mi ha aiutato ...