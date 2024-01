Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 4 vittorie e 2 pareggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19, l’Under 19 Femminile, l’Under 17, l’Under 17 Femminile, l’Under 16 e l’Under 15. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 19ª giornata: Torino vs0-0 UNDER 19 FEMMINILECampionato, Juventus-1-2 Marcatori: 55? Tironi, 81? Fadda. UNDER 17 Campionato, 16ª giornata:vs Lecco 2-0Marcatori: 4?, 33? Mancuso. UNDER 17 FEMMINILE-Juve Cusano (U14 maschile) 4-0 Marcatori: 2? Farroni, 3? Sasso, 59? Brevi, 65? Cavallaro A. UNDER 16 Campionato, 15ª giornata:vs Brescia 3-3Marcatori: 46? Stefani, 58? Moressa, 60? Suppa. UNDER 15 Campionato, 15ª giornata:vs Brescia 4-0 Marcatori: 6,’ 63? ...