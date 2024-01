Settimo Torinese | ragazzi tendono nastro in strada all' uscita di un sottopasso

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nella notte tra sabato e domenica scorsi, nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini a, un gruppo diha teso unsbarrando la carreggiata. Per fortuna non ci sono state conseguenze: il primo automobilista che è passato si è accorto del cavo e lo ha rimosso. Il tutto è stato ripreso da un residente della zona e il video è poi finito in rete.

