Settimo Torinese | cavo teso all’uscita di un sottopasso VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E’ successo nella notte tra sabato e domenica a. Dei ragazzi hannoun nastro nella carreggiata nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini. Una burla che non fa ridere, anzi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze poiché un automobilista si è subito accorto dello ‘scherzo’ ed ha rimosso prontamente il. L'articolo proviene da Il Difforme.

