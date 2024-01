Sessismo | Bonolis sotto accusa | la direttrice d'orchestra lo bacchetta ma poi si pente e sui social in tanti lo difendono

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Siamo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per l'inaugurazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. L'femminile Olimpia si sta per esibire alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenta la serata Paolo, che introduce lae fondatrice dell', Francesca Perrotta, chiamandola "signora". Avete mai sentito chiamare un direttore d'signore? Mai! Lei giustamente puntualizza che è la. Ma non finisce qui, ecco cosa dice ancoraIl conduttore esclama: "Complimenti a quella signorina lì in fondo, molto sexy. Che suona lei?", rivolgendosi a una percussionista nell'ultima fila. E' stata proprio lachiamata signora, a raccontare tutto sui. Ha ...