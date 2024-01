Serie D» Tau vince il derby e fa il sorpasso Grande impresa degli amaranto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Grosseto 0 Tau Altopascio 2 GROSSETO (3-5-2): Raffaelli; Aprili, Davì, Russo (9’ st Marzierli); Macchi, Cretella, Bensaja (36’ st Rinaldini), Sabelli, Grasso (35’ st Porcu); Riccobono, Romairone (16’ st Nocciolini). (A disp.: Sclano, Sacchini, Bojinov, Simi, Passalacqua, Porcu). All.: Bonuccelli. TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Di Biagio; Meucci, Bernardini, Lombardo (43’ st Zini); Alessio, Bruzzo, Bruno (18’ st Biagioni), Perillo (25’ st Manetti), Antoni; Malva (46’ st Tommasi), Capparella (38’ st Odianose). (A disp.: Di Cicco, Notarelli, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi. Arbitro: Guiotto di Schio. Reti: 32’ Bruzzo, 21’ st Lombardo. Note: angoli 7-4; ammoniti: l’allenatore Bonuccelli, Malva; recupero: 0’ e 5’; spettatori paganti: 1100. GROSSETO - Con un gol per tempo il Tau Altopascio sbanca lo "Zecchini" e torna a casa dalla Maremma con tre punti di platino. Nonostante una ...

