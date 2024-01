Serie c femminile La Pallavolo Follonica alza il livello | il Cecina non regge l’urto e si arrende

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel recupero della terza giornata dilasorride ancora. Le ragazze allenate da coach Giuseppe D’Auge hanno battuto in casa 3-0 (25-18, 25-18, 25-15) il Volleynello scontro diretto per la salvezza dando continuità di risultati dopo la sfida vinta contro Peccioli. Follonichesi in ripresa, dopo una prima parte di stagione condizionata da troppi infortuni. Le ragazze del golfo si sono sbloccate mentalmente da anno nuovo, salendo a quota 11 punti in classifica. Nel primo set la sfida si è giocata inizialmente punto a punto con le ragazze di casa che poi sono riuscite ad ottenere un break importante andando così a vincere il parziale. Stesso punteggio nel secondo set dove laha difeso in maniera importante, ...