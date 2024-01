Serie C 2023 24 | Sorrento rimane in dieci ma vince sull’Avellino per 1-0

(Di lunedì 29 gennaio 2024)in trasferta ha la meglio su Avellino per 1-0. Gli ospiti rimangono indopo appena venti minuti di gioco, ma riescono a trovare il gol del vantaggio e a conquistare tre punti. Avellino ora si prepara al match contro Monopoli, mentreospiterà il Crotone. Il primo tempo tra Avellino enon regala reti e nemmeno molte emozioni. Il colpo di scena principale è il cartellino rosso diretto a Blondett, che lascia la squadra ospite in inferiorità numerica al 19?. Avellino si avvicina più volte alla rete del, ma senza riuscire a sfondare la difesa avversaria. Si va dunque a riposo sullo 0-0. Il secondo parziale vede l’Avellino assumere uno schema più offensivo, senza però riuscire a sbloccare il gioco. Al contrario, è proprio, in ...

Avellino. Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio "Partenio" la Serie C girone C 2023/24, l'Avellino sfida il Sorrento per la ventitreesima giornata della competizione. Derby campano al quale ...