SERIE B NAZIONALE Bechi e Piazza trascinano Ozzano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) New Flying Balls 75 Virtus Imola 63 NEW FLYING BALLS: Myers,21, Ly-Lee, Bastone 9, Zambianchi, Martini 4, Terzi, Filippini 12, Balducci 10,14, Abega 5, Zanasi. All. Conti. VIRTUS IMOLA: Masciarelli 7, Dalpozzo, Aglio 5, Redikas 3, Morara 1, Magagnoli 6, Morina 9, Chiappelli 13, Alberti 4, Barattini 5, Ohenhen 10, Vannini. All. Zappi. Arbitri: De Rico e Schiano. Note: parziali 22-20; 49-39; 64-52. Tiri da due: New Flying Balls22/39; Virtus Imola 16/29. Tiri da tre: 7/27; 8/22. Tiri liberi: 10/15; 7/20. Rimbalzi 37; 35.