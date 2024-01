SERIE B INTERREGIONALE

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Olimpia Castello-Ferrara 85-76 Olimpia Castello: Masrè, Costantini 15, Ferdeghini 2, Grotti 5, Gianninoni 10, Salsini 11, Dieng 36, Adeola, Galletti 4, Zanetti ne, Torri ne, Zhytaryuk 2. All. Giordani. Ferrara: Bellini ne, Romondia, Cattani 2, Drigo 13, Porfilio 10, Yarbanga 8, Cecchetti 6, Manias ne, Ballabio 13, Sankarè, Marchini 13. All. Benedetto. Arbitri: Di Lello e Orlandi. Note: parziali 21-20; 45-39; 61-63. Sangiorgese-Bologna 2016 66-57 Sangiorgese: Testa 15, Costa 6, Venier ne, Braccagni 8, Bianchi 12, Carnovali 5, Esposito, Gozo 4, Merighi, Maestroni ne, Toso 11, Dell’Acqua ne. All. Di Gregorio. Bologna 2016: Reinaudi 2, Gamberini 7, Bianchini, Cinti, Graziani 4, Ranieri 10, Guerri, Lusvarghi 2, Rubinetti 17, Azzano 4. All. Lunghini. Arbitri: Fusari e Bavera. Note: parziali 19-11; 34-28; 54-42. I risultati: Nerviano-Piadena 74-83, Olimpia Castello-Ferrara 85-76, Tigers ...