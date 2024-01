Serie A | Panchina d’oro a Spalletti per la stagione 2022 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Oggi a Coverciano sono stati assegnati i premi ai migliori allenatori della passatadellaA per Luciano, che nell’annataha trascinato il Napoli al terzo scudetto della sua storia, 33 anni dopo i due vinti con Maradona. Anno che è culminato con la chiamata in Nazionale in sostituzione di Roberto Mancini. 42 voti su 61 per il tecnico toscano, che ottiene la sua seconda, dopo quella del 2004/2005 quando allenava l’Udinese. “Questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro. Ho iniziato con mio fratello Marcello che mi portava la borsa, ora sono in paradiso ad allenare la nazionale anche se il ...