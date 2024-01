Serie A | le previsioni dei tifosi sulla squadra Campione d’Italia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gli addetti ai lavori considerano l’Inter la netta favorita alla vittoria dello scudetto e anche isi sono sbilanciati. Si avvicina la sfida della 23ª giornata del campionato diA contro la Juventus ed i nerazzurri sono in grado di mettere una seria ipoteca sul primo posto. Secondo i dati raccolti di Planetwin365, quasi un tifoso su due (il 42%) vede i nerazzurri nettamente favoriti per lo scudetto. La Juventus resta dietro, al 19%, e la percentuale è crollata dopo il passo falso dell’Allianz Stadium contro l’Empoli.

Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno nel campionato di Serie A e la trattativa a giugno dovrebbe andare in porto. L’ex Ct della Nazionale ... (calcioweb.eu)

Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con temperature che oscilleranno tra i 4°C e i 23°C. La temperatura media degli ultimi 30 anni per ...Il management del vettore aereo low-cost Ryanair ha ridotto le previsioni sugli utili per l'anno finanziario (marzo 2023-marzo 2024). Si tratta di una stima al ribasso che arriva dopo che a dicembre a ...Previsioni meteo: l’inverno sta arrivando Il clima è sempre stato un argomento di grande interesse e discussione, soprattutto quando si tratta di prevedere le condizioni atmosferiche future. In ...