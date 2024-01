Serie A | il passo indietro di Sensi per rinascere | da vicecampione d’Europa… a campione di Premier

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 2024-01-29 12:41:49 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EE’ assolutamente vero StefanoÈ stato per qualche mese il calciatore più alla moda dellaA. Il miglior centrocampista del ‘Calcio’. È stato breve… ma intenso. Adesso, dopo un calvario fatto di infortuni, sfiducia e pochi minuti… lascia l’Inter. È a undal volare in Inghilterra e ‘scendere’ in Championship per giocare nel Leicester di Enzo Maresca. Il leader del secondo inglese. Per mettere fine ad un periodo di anni molto amari per sentirsi nuovamente calciatore. Era il 2019/20, con Antonio Conte.aveva firmato per l’Inter dopo aver lasciato il Sassuolo. Un trasferimento con diritto di riscatto che si aggirava sui 20 milioni di euro. Le sue prime sei partite sono ...