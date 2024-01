Serie A femminile | tra Juventus e Fiorentina finisce in parità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024)pareggiano nella quattordicesima giornata di2023/24. La partita termina 2-2. La squadra ospite si porta in vantaggio al 19? con Janogy, ma Grosso ritrova lapochi minuti dopo, al 26?. Le Viola però rispondono, in una frazione di match tesa ed emozionante e Janogy firma la doppietta al 32?. Si va dunque a riposo sull’1-2 e le padrone di casa restano in svantaggio fino al 74?, quando Echegini trova i pali avversari e segna il 2-2. SportFace.