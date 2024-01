Serie A 2023 2024 | oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 22 giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La ventiduesima giornata diva in archivio ed è tempo di bilanci e analisi per le venti squadre del massimo campionato italiano. L’Inter si presenterà al big match contro la Juventus con il primo posto nuovamente in cassaforte. Sono 54 i punti dei nerazzurri, ben dieci in più rispetto a quelli accumulati nella scorsa stagione. Nove invece i punti in più della Juventus, che però ha frenato nell’ultima giornata. Segno positivo anche per il Milan che ha 46 punti contro i 41 dello scorsoa parità di. Continua a crollare il Napoli (-27). Bene la Fiorentina (+10), mentre nei bassifondi l’Udinese deve fare i conti con 12 punti in meno dello scorso campionato. Lee ...