Sequestrata e costretta a prostituirsi | arrestato un 31enne

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lesioni personali aggravate, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse i carabinieri di Pomezia, in provincia di Roma, hannoundi origini romene che secondo quanto emerso avrebbe prelevato con forza dalla strada una ragazza di 23 anni per poi...