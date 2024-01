Sentenza sulla metro di Latina | Coletta | “Certifica una responsabilità politica”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024- “Il Comune non deve niente. Il progetto non stava in piedi perché faceva affidamento su un contributo chilometrico che la Regione non aveva in nessun modo avallato. Per anni dunque la nostra città è stata costretta a credere a un bluff”. Così l’ex sindaco Damianocommenta il caso dellapolitana leggera e ladella Corte d’Appello che ha respinto la richiesta di 31 milioni di euro da parte della societàche aveva l’appalto dei lavori mai iniziati. “L’opera era economicamente insostenibile – continua– ma quella richiesta di risarcimento milionario ha gravatocomunità e sulle scelte amministrative durante il nostro mandato perché c’era il rischio di dover sborsare un fiume di denaro ...