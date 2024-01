Sensi-Leicester | ci siamo! L’Inter incassa | cifre e formula

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’addio dialè sempre più vicino. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il passaggio del centrocampista alè imminente CHIUSURA –è sempre più lontano dal. IlCity, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è pronto a chiudere in giornata per il centrocampista: l’affare si concluderà sulla base di un prestito oneroso, da 500mila euro, con riscatto obbligatorio fissato a 2 milioni in caso di promozione in Premier League (la squadra guidata da Maresca è attualmente prima in classifica, ndr). Una volta completati gli ultimi dettagli il calciatore viaggerà verso l’Inghilterra per le visite medica e la firma sul nuovo contratto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

Stefano Sensi finalmente lascerà l’Inter, ma non oggi. Convocato per la gara con la Fiorentina, attende solo il via libera di domani per partire. ... (inter-news)

Leicester City manager Enzo Maresca has refused to rule out the possibility of losing star man Kiernan Dewsbury-Hall this month. Dewsbury-Hall has been the Foxes' outstanding performer this season, ...Sarebbe imminente la separazione tra Stefano Sensi e l'Inter. Il centrocampista classe '95 si appresterebbe a varcare le porte del calcio britannico, con Enzo Maresca, tecnico italiano del Leicester ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 gennaio 2024: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...