Senegal-Costa d’Avorio | ottavi Coppa D’Africa | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il colore, il folklore, la passione e i (tanti) talenti di un continente interno frullati, insieme, in una competizione davvero molto affascinante che sta regalando sorprese ed emozioni a non finire. Dopo aver assistito ai gironi, entusiasmante, la2024 è giunta, finalmente, nella fase più calda della competizione: adesso non ci sarà più spazio per gli errori. Chi perde, torna a casa. Dopo aver visto, sabato, la sfida che ha messo di fronte Nigeria e Camerun, nel lunedì odierno andrà in scena il secondo, reale, big-match tra due Nazionali che hanno scritto pagine di storia di questo torneo: ilaffronterà, infatti, lain un duello che opporrà due delleaccreditate per la vittoria finale. Iesi hanno dominato il ...