Seminuda e sotto choc nel parcheggio dell’albergo | “La notte in discoteca | poi il buio”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 – Una ragazzaneldi un albergo. La richiesta di aiuto alla reception. L'arrivo dei sanitari del 118 e il trasporto alla clinica Mangiagalli. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni stanno indagando su quanto accaduto nellatra venerdì e sabato a una ventenne di origini sudamericane, residente a Legnano, che all'alba di sabato è stata soccorsa in stato confusionale all'esterno di un hotel di Cinisello Balsamo: indossava solo una giacca e le scarpe e presentava abrasioni a ginocchia e collo. L'inchiesta dei carabinieri Stando ai primi accertamenti, gli specialisti della Mangiagalli non avrebbero riscontrato segni evidenti compatibili con una violenza sessuale, ma ciò non esclude che la ragazza abbia subìto abusi da parte di qualcuno; gli investigatori stanno aspettando ...

