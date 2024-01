Sella Cento | che brutto scivolone Incassa 96 punti e complica tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)82 AGRIB. ORZINUOVI 96: Archie 8, Moreno 2, Kuba, Delfino 18, Mussini 18, Ladurner 2, Bucciol ne, Magni ne, Toscano 8, Mitchell 11, Bruttini 15, Palumbo ne. AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Basile 14, Donzelli 3, Jorgensen 22, Gasparin 9, Bertini 16, Zilli ne, Alessandrini 7, Trapani 7, Leonzio 18, Zugno ne. Arbitri: Miniati, Di Martino e Coraggio. Parziali: 24-25; 41-45; 54-66. Tanto bella domenica scorsa contro la Fortitudo, tanto brutta ieri sera con Orzinuovi, che passa con ampio merito alla Baltur Arena, 96-82, ribaltando anche il -11 dell’andata. Non ha mezzi termini la, che continua a viaggiare a fasi alterne, sia come prestazioni che come risultati, arrestando a due la striscia di vittorie consecutive. Niente tris, dunque, e niente strappo in classifica, che continua ad essere ingarbugliata come non mai: ...