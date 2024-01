Segreti anti età over 50 | per la notte e il contorno occhi I sieri che ringiovaniscono

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Idi bellezza per apparire più giovani dopo i 50 hanno la texture di un siero. Anzi due! Uno per laed uno per ilPer dimostrare qualche anno in meno è importante agire sulla texture della pelle e sul. Discromie,aie e borse possono infatti appesre lo sguardo e far apparire il volto più vecchio e poco sano. Ecco dueage studiati ad hoc per combattere i segni del tempo. Dr. Hauschka estende la sua linea skincare Rigenerante Intensiva, creata per soddisfare i bisogni delle pelli mature dopo i 55 anni, con due nuovi prodotti: il Siero per lae il Siero. L’intera linea Rigenerante Dr. ...