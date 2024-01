Segregata in casa a Pomezia | poi costretta a prostituirsi ad Ostia | incubo per una 23enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – I carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta di quella Procura della Repubblica, arrestando un 31enne romeno, gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione ai danni di una ragazza di 23 anni. All’inizio del mese di dicembre, la vittima, cittadina romena che si prostituisce, si era presentata presso la Stazione carabinieri Roma Divino Amore per denunciare la drammatica vicenda. Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Roma, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l’indagato, pochi giorni prima, aveva prelevato la donna ...