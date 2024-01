Secondigliano | Arriva BISS | il primo festival di letteratura per ragazzi in periferia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dal 31 gennaio al 2 febbraio, la Biblioteca “Guido Dorso” diospiterà la prima edizione di, l’acronimo di Book Into Street. Questodiperè frutto della collaborazione tra la casa editrice Marotta&Cafiero e la 7a Municipalità del Comune di Napoli, con l’obiettivo di portare autori nazionali e internazionali L'articolo Teleclubitalia.

Una dozzina gli omicidi per cui sono finiti alla sbarra altrettanti esponenti di spicco della camorra dell’area nord, primo fra tutti Paolo Di Lauro, indiscusso padrino del Rione dei Fiori di ...Ancora pochi giorni e Secondigliano avrà il suo festival di narrativa per ragazzi. Il 31 gennaio inizierà infatti B.I.S.S. – Book Into Street Secondigliano, la prima ...Grazie al suo primo album “Emanuele” ha conquistato due dischi di platino, con “Il coraggio dei bambini”, invece, si è arrivati a 8 dischi di platino. Tra i singoli, ha pubblicato P Secondigliano (con ...