Se un essere umano decide di porre fine alle sue sofferenze | secondo me va aiutato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Proprio in questi giorni ho avuto notizia che una famiglia con una mia paziente storica affetta da glaucoma sta soffrendo per il marito che è stato colpito da ictus negli ultimi giorni del 2023. La stessa situazione mi ha coinvolto per una persona cara nei mesi precedenti. Quando la dignità della persona viene meno si deve obbligatoriamente affrontare la questione delvita che è tornata a galla in Veneto. Nessuno ha il diritto dire per gli altri, quando sono impossibilitati a farlo come i due casi che ho citato, ma spesso il coinvolgimento inevitabile familiare ha delle ripercussioni importanti sulla vita di tutti i giorni e sulla quotidianità dei rapporti interpersonali. Ma se undisue ...

Come per altre rivoluzioni del passato, sta a noi la responsabilità di usare bene l'intelligenza artificiale, al bivio tra sogni e incubi ...«Prima di pensare a questo progetto avevo molti pregiudizi perché mi spaventava l’idea dell’Intelligenza Artificiale e, per natura, non sono veloce ad assimilare l’evoluzione tecnologica: si parla ...L'artista palermitano pone domande cruciali sulla condizione umana in una società contraddittoria in cui gli oppressi vengono spesso presi per carnefici e critica l'abuso di potere di chi gode di una ...