Se l' ho sentito? No Calenda gode | chi scippa a Matteo Renzi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Oggi ufficializziamo l'ingresso di Elena Bonetti ed Ettore Rosato in Azione. Hanno fatto un ottimo lavoro che continuerà. Rosato diventa vicesegretario con delega all'organizzazione. Bonetti la proporrò alla prossima assemblea come vicepresidente. Se mi sono interfacciato con? No. Ne sento il bisogno? No”. Così il presidente di Azione Carloa Montecitorio.