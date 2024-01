Scuole poco sicure | Legambiente Avellino analizza i dati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna Ecosistema Scuola 2024 l’indagine annuale disulla qualità dell’edilizia e dei servizi scolastici. Ancora una volta il quadro per le regioni del sud Italia appare complesso. Sono le strutture scolastiche del sud ad aver bisogno di maggiori interventi urgenti e quelle in cui (paradossalmente), si ritarda nella realizzazione dei progetti. Il circolo– l’Alveare sottolinea una piccola vittoria rispetto allo scorso anno, in materia dizza per gli edifici scolastici della nostra provincia. L’indagine ha riguardato 27 edifici scolastici di, per una popolazione di circa 5000 alunni. Come lo scorso anno, tutti gli edifici sono in possesso di certificato di collaudo statico. Per quanto riguarda il certificato per la prevenzione ...