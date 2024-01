Scuole Benci e Micheli | Planisfero vivente Le fragilità diventano idee e punti di forza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Una scuola, molte culture, una comunità" è il titolo del progetto che coinvolge le-Borsi e le-Bolognesi, quelle dove la multiculturalità fa la differenza. Il progetto, in realtà, fa parte delle 23 azioni finanziate con il bando nazionale ’Vicini di scuola’. A Livorno ci sono 14 partners tra associazioni, imprese e istituti nell’ambito della cultura, del sociale e dello sport coordinate dalla cooperativa sociale Cuore Liburnia. Coinvolti bambini tra i 6 e i 13 anni per trasformare ledi un contesto sociale particolare in una realtà innovativa e ricca di stimoli. Focus sulleche, negli ultimi anni, hanno visto un incremento degli studenti stranieri che hanno raggiunto quasi la metà della popolazione scolastica. "Una scuola, molte culture, ...