Scuola di nuovo al gelo a Casalpusterlengo | gli studenti minacciano di lasciare le lezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Prova del nove domattina per glidell’istituto Cesaris di. Oggi per il plesso di viale Cadorna è stata una giornata di tensione, con gliche hanno minacciato a più riprese dile aule per il troppo freddo. “Pur essendo stato effettuato un intervento di riparazione importante nel corso delle vacanze natalizie, durante lo scorso fine settimana il ripetersi del guasto ad un fusibile – già in ogni caso rilevato e riparato venerdì 26 gennaio 2024 – ha determinato un blocco dell’impianto di riscaldamento e non ha consentito la sua regolare accensione nelle prime ore del mattino - ha spiegato il dirigente scolastico Francesca Scotti - di lunedì. Pertanto alle 7.15 di oggi, si è immediatamente rilevata la necessità di un ...