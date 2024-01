Scossa 3 8 nel Salernitano è l?area del cratere dell?80

Tantissime abitazioni non ressero l'urto della forte scossa. In tanti rimasero per ore sotto i muri crollati. Tra di loro anche Vito Saracco, sindaco di Ricigliano nel 1980. Sepolto sotto i calcinacci ...L’ultimo evento sismico si è verificato il 26 gennaio, alle ore 16:19:27. Una scossa di magnitudo 1.3, localizzata a 9 km a Nord di Salaparuta, in contrada Caltasalsa, con coordinate geografiche (lat, ...Una puntata movimentata, quella di Amici andata in onda nel pomeriggio di domenica 28 gennaio ..."È arrivato il momento di una bella scossa - scrive in una lettera Pettinelli -. Un classico rock dove ...