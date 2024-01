Scontro Iacometti-Boldrini “Hamas si finanzia attraverso Unrwa” “Falsità assoluta | lei diffama gente onesta che rischia la vita” Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Durissimoa Tagadà (La7) tra la deputata del Pd Laurae il giornalista di Libero Sandrosul caso dei 12 dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (), accusati dal governo Netanyahu di aver partecipato al massacro del 7 ottobre compiuto dai miliziani dispiega che l’agenzia ha aperto un’indagine e ha immediatamente interrotto la collaborazione con le persone accusate. E aggiunge: “Io penso che se in una scuola una insegnante molesta una ragazzina, non è che si chiude la scuola. L’accaduto è deprecabile, l’insegnante ne dovrà rispondere sia rispetto all’istituzione scolastica, sia rispetto alla giustizia.– spiega – ha migliaia di dipendenti nella Striscia di Gaza e manda avanti in ...