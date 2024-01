Scontro fra moto | il 20enne centauro resta molto grave ma è stazionario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si trova ancora ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni, ma stazionarie, ilciclista di Vezzano che sabato pomeriggio si è scontrato con un’altrada enduro sulle colline del Sentiero dei Ducati, in via Manara a Quattro Castella. Il giovane era stato portato via d’urgenza con l’elisoccorso dopo i seri traumi riportati. L’altro pilota, un 25enne residente a Reggio, è stato trasferito al Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Sulla dinamica stanno ancora indagando i carabinieri per accertare eventuali responsabilità.