Scontri oggi a Bologna con due agenti feriti | il Comune | “Inaccettabile | il cantiere non si ferma”

Bologna, 29 gennaio 2024 – Sono due gli agenti della polizia locale (uno con una prognosi di quattro giorni) feriti nello scontro provocato dall'irruzione dei centri sociali nel cantiere delle nuove scuole Besta (foto e video). Il Comune sta valutando gli estremi della denuncia, ma non certo lo stop al cantiere che ora, annuncia l'assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, "vedrà il coinvolgimento di chi gestisce l'ordine pubblico". Scuole Besta, tensione tra vigili urbani e attivisti: le foto Avvenuto nella tarda mattinata di oggi, l'assalto ha visto - tra chi ha fatto ricorso alla violenza "fisica e verbale", buttando giù le transenne di metallo e facendole anche volare anche contro le macchine parcheggiate in via Caduti della via Fani -, vede appunto una ventina ...

