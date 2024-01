Scomparso a 22 anni | ore d’ansia per Alessandro Domesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Macerata, 28 gennaio 2024 – Sono ore di grandissima apprensione a Montefano, dove da un giorno non si hanno notizie di un giovane,, operaio di 22. La denuncia di scomparsa è stata presentata ieri dai familiari, dopo che per ore non erano riusciti a contattare il ragazzo. Stando alle prime ricostruzioni,sarebbe uscito di casa sabato sera. Doveva recarsi a casa di un’amica, a Porto Recanati, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione. Il suo telefono cellulare è stato localizzato per l’ultima volta nel territorio al confine tra Montefano e Osimo, poi si sono perse tutte le tracce. Fino alle 14 di ieri, il telefono avrebbe continuato a squillare a vuoto, poi il silenzio (forse perché l’apparecchio è stato spento oppure perché si è scaricata la batteria). Ieri è partita la segnalazione dei ...