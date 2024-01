Scissione 2 | il lavoro sul set dei nuovi episodi è ricominciato | ecco una nuova foto di Adam Scott

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo una lunga pausa, le riprese della stagione 2 della seriesono ricominciate, come svelato da unaonline. Apple TV+ ha condiviso unascattata sul set della stagione 2 di, annunciando così che sono ricominciate le riprese deidopo la lunga pausa causata dagli scioperi degli attori e degli sceneggiatori. Lo scatto mostra il protagonista, ritratto mentre corre in quello che sembra essere un corridoio degli uffici. Il ritorno sul set La serieritornerà prossimamente sugli schermi di Apple TV+ e Ben Stiller, creatore del progetto, ha lavorato negli ultimi anni allo show distopico. Attualmente non si sa quando potrebbero debuttare in streaming gli ...