Sci alpino | startlist gigante Kronplatz 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si terrà domani, martedì 30 gennaio, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda run alle ore 13.30 con l’inversionemigliori 30, ilfemminile in, in Italia, valido per la tappa della Coppa del Mondo 2023-di sci. Saranno nove le azzurre al via: Marta Bassino col 2, Federica Brignone col 4, Sofia Goggia col 14, Elisa Platino col 25, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 29, Lara Della Mea col 36, Ilaria Ghisalberti col 46 e Laura Pirovano col 54. Saranno 55 le atlete al via, con 18 Paesi rappresentati. Ilfemminile divedrà la diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre losarà assicurato da Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine sarà garantita ...